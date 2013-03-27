Урожай зернових у Україні істотно не скоротиться через рясні снігопади - експерт

Рясні снігопади, які пройшли в 13 областях України 22-24 березня, не матимуть значного негативного впливу на врожай зернових 2013 року.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор консалтингового агентства "Украгроконсалт" Сергій Феофілов.

«Снігопади, які пройшли, не матимуть значного негативного впливу на врожай 2013 року. Тільки в північних районах України наявність глибокого снігового покриву сприятиме розвиткові хвороб (у рослин - УНІАН) », - сказав експерт.

Водночас С.Феофілов підкреслив, що ситуація може стабілізуватися у випадку швидкого підвищення температури повітря і танення снігового покриву.

Експерт також вважає, що у зв'язку з прогнозованим швидким переходом від весни до літа аграрії скоротять площі під ярим ячменем. «Потенційне скорочення площ буде компенсовано іншими пізніми культурами, такими як соя і кукурудза», - сказав С.Феофілов.

Гендиректор "Украгроконсалту" зазначив, що агентство не змінює свого прогнозу врожаю зернових у 2013 році, залишаючи його на рівні 51-53 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, експерти прогнозували валовий збір зернових у 2013 році на рівні 53-55 млн тонн, тоді як у 2012 році обсяг врожаю становив 46,2 млн тонн. Однак через несприятливі погодні умови в другій половині березня в центральних областях країни початок весняно-польових робіт затримується більш ніж на 2-3 тижні, що може негативно позначитися на майбутньому врожаї, особливо на врожаї раннього ярого ячменю.