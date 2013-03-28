29 та 30 березня у Києві відбудуться сільгоспярмарки. Ціни обіцяють на 10-15% нижче ринкових

29 та 30 березня у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

На них реалізовуватимуть продукцію фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей України, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Зокрема, придбати різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України кияни зможуть за такими адресами:

29 березня (п’ятниця) у:

- Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116;

- Дніпровському районі на вул. Гродненській, 1/35-5;

- Оболонському районі на вул. Бережанській, 15;

- Печерському районі на розі вулиць Л. Первомайського та І. Мечнікова, бульв. Дружби Народів, 8;

- Святошинському районі на вул. Підлісній, 8;

- Солом’янському районі на вул. Козицького;

- Шевченківському районі на вул. Воровського, 2-4, вул. Ризькій, 1,

вул. І. Якіра, 19, вул. В. Піка, розі вул. Щусєва та Тираспольської.

30 березня (субота) у:

- Голосіївському районі на вул. Конєва та вул. Паньківській;

- Дарницькому районі на вул. Ревуцького;

- Деснянському районі на вул. М. Цвєтаєвої (в межах просп. Маяковського та вул. Закревського)

- Дніпровському районі на вул. Малишка, 5-15;

- Оболонському районі на вул. Л.Гавро, 1-9;

- Печерському районі на вул. Червоноармійській (в межах вулиць Ковпака та Тверської);

- Подільському районі на вул. Світлицького, 25;

- Святошинському районі на вул. Булгакова;

- Солом’янському районі на вул. Космонавта Комарова, 28;

- Шевченківському районі на вул. Подвойського, 2-12.

На ярмарках споживачам запропонують картоплю, овочі, фрукти, м’ясо та м’ясопродукти, рибу та рибопродукти, цукор, борошно-круп’яні вироби, олію, мед, консервовані продукти та інші продовольчі товари від безпосередніх товаровиробників, підприємств харчової та переробної промисловості за цінами на 10-15% нижче від ринкових.