Закриття МАФів потягне за собою скорочення обсягів виробництва пива - «Укрпиво»

Обсяг виробництва пива в Україні може помітно скоротитися, якщо Верховна Рада прийме закон «Про роздрібну торгівлю», який, зокрема, передбачає закриття МАФів (малих архітектурних форм, кіосків).

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН висловила голова асоціації «Укрпиво» ​​Галина Коренькова.

«Через МАФи реалізується понад 15% всього пива. Якщо порівняти з можливостями інших торгівельних об'єктів за обсягами продажів, ми не зможемо помістити цей обсяг пива в інші об'єкти торгівлі. Мережі у нас беруть тільки 20-22% від загального обсягу», - зазначила Коренькова.

За даними експерта, у разі закриття МАФів до держбюджету не надійде 1,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що необхідність прийняти закон «Про внутрішню торгівлю» назріла давно. На думку очільника уряду, на сьогодні в системі торгівлі є низка складнощів, які негативно відбиваються як на тих, хто надає торгівельні послуги, так і на споживачах і товаровиробниках.

У Києві, за різними даними, на сьогодні функціонують від 20 до 30 тисяч кіосків.

Повний текст інтерв'ю з Г.Кореньковою читайте на сайті УНІАН-Економіка: «Голова асоціації "Укрпиво": у Митному союзі позитиву для наших пивоварів немає».