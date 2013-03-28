S&P і Fitch присвоїли рейтинги запланованим євробондам агрохолдингу «Мрія»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch присвоїло новому запланованому випуску гарантованих євробондів обсягом 350 млн. доларів агрохолдингу «Мрія» очікуваний рейтинг «B(EXP)» з рейтингом поворотності активів «RR4», повідомили УНІАН у прес-службі агентства.

Згідно з повідомленням, агрохолдинг «Мрія» має довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») в іноземній і національній валюті «B» зі «Стабільним» прогнозом і національний довгостроковий рейтинг «A-(ukr)» зі «Стабільним» прогнозом.

Фінальні рейтинги компанії будуть присвоєні після одержання остаточної документації щодо випуску, яка має відповідати наданій раніше інформації.

Частину надходжень з нової емісії спрямують на фінансування оферти за деякими існуючими пріоритетними облігаціями обсягом 250 млн дол. з погашенням у 2016 році, що сприятиме більш плавному графіку погашення боргу у групи.

Крім того, за інформацією Fitch, решта частки надходжень піде на погашення інших боргових зобов'язань.

Також міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services присвоїло рейтинг «В» і рейтинг поворотності активів "4" євробондам агрохолдингу «Мрія», запланованим до випуску обсягом 350 млн доларів, йдеться в повідомленні агентства.

«Рейтинг поворотності активів на рівні «4» означає наші очікування того, що в разі дефолту, повернення активів становитиме близько 30-50%. Водночас власне корпоративний рейтинг холдингу «Мрія» залишився незмінним - на рівні «В» і «4» за поворотністю активів», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні також вказується, що залучені від можливого розміщення бондів кошти можуть бути спрямовані на погашення існуючих зобов'язань, а також на інші капітальні витрати.

Як повідомляв УНІАН,агрохолдинг «Мрія» у 2012 році збільшив чистий прибуток до 174,3 млн дол. з 150 млн дол. у 2011 році. Виручка компанії за звітний період збільшилася до 563 млн дол. з 425,7 млн дол. у 2011 році. Операційний прибуток компанії у 2012 році зріс на 5,8% - до 207,6 млн дол. Показник EBIDTA (прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації) агрохолдингу за підсумками 2012 року збільшився на 41% - до 254,8 млн дол., маржа EBIDTA за вказаний період зросла до 45,3% порівняно з 42,3% роком раніше.

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», що контролюється сім'єю українських бізнесменів Гутів, у 2008 році через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc залучив 90 млн. дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.

У березні 2011 року «Мрія» розмістила п'ятирічні євробонди на 250 млн. дол. з купоном 10,95%, а в червні Міжнародна фінансова корпорація (IFC) збільшила свою трирічну кредитну лінію цьому агрохолдингу на 10 млн. дол. - до 35 млн. дол.

Земельний банк компанії становить 298 тис. га. «Мрія» спеціалізується на вирощуванні пшениці, ячменю, ріпаку, цукрового буряку, гречки, картоплі та інших культур.