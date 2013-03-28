Експерт: близько 50% посівів кукурудзи в Україні генетично модифіковані

Завдяки своїй високій урожайності, генетично модифікована (ГМ) кукурудза в Україні становить близько 50% від загальної кількості посівів цієї культури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на конференції «Ринок кукурудзи: стан і перспективи 2013» у четвер повідомив директор інформаційної компанії «ПроАгро» Микола Верницький.

«ГМО дозволяє одержати більш високу ефективність вирощування і за деякими оцінками в Україні кукурудзи вже принаймні 50% посівів є ГМО», - сказав М.Верницький.

За словами експерта, збільшенню обсягів обробітку ГМ-кукурудзи сприяє бажання аграріїв скоротити сівозміни та досить ліберальне у цьому питанні українське законодавство, яке не передбачає значних штрафів за вирощування ГМ-культур.

Довідка УНІАН. Українське законодавство передбачає вилучення з товарообороту харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми обсягом понад 0,9% або вироблені із сільськогосподарської продукції, вміст генетично модифікованих організмів у якій становить понад 0,9%, на яких не зроблений відповідний напис.

Забороняється ввезення, виробництво і реалізація дитячого харчування, яке містить ГМО.

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