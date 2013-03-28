Запровадження ГМ-культур збільшить рентабельність агрокомпаній без шкоди для здоров'я споживача - експерт

Використання генетично модифікованих (ГМ) культур може значно збільшити рентабельність виробництва сільськогосподарських компаній і до того ж не мати негативних наслідків для здоров'я споживача.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Інституту харчових технологій та геноміки НАН України Ярослав Блюм на прес-конференції «ГМО в аграрному виробництві України: за чи проти?»

«Розмови про шкоду ГМ-культур мають переважно культурно-соціальну основу. Тенденції сприйняття ГМО (генетично модифікованих організмів - УНІАН) не однакові в різних країнах і часто підігріваються, політиками зокрема», - сказав Я.Блюм.

Він зазначив, що перш ніж потрапити на споживчий ринок, продукти з ГМО проходять ті ж дослідження, що й звичайні продукти, і навіть більше.

За словами Я.Блюма, в Європі офіційно дозволено 35 видів ГМ-продуктів, у Росії - 6 видів, в Україні - жодного. До того ж в Україні до 2012 року не було системи регулювання контролю ГМО.

«На жаль, у нас досі не було системи врегульованого контролю за продуктами, в яких містяться або можуть міститися ГМО», - сказав експерт, додавши: «Тільки минулого року, після внесення змін до закону про державну систему безпеки продуктів харчування, держава зобов'язала наш інститут взяти на себе забезпечення контролю за ГМО та створення мережі лабораторій з тестування ГМ-продуктів».

За його словами, такий крок дозволив Україні наблизитися до утвердження єдиних стандартів і встановленню системи контролю за ГМО.

Я.Блюм наголосив, що впровадження ГМ-культур аграрними компаніями допоможе збільшити їхню рентабельність на 4 млрд грн щорічно, зокрема врожайність кукурудзи, цукрових буряків, ріпаку і сої (за якими проводилися дослідження) може зрости на 1,5-9,5%.

Він також зазначив, що площі посівів під ГМ-культури у світі щорічно збільшуються на 10 млн га і в 2012 році становили 170,3 млн га. Вирощуванням ГМ-культур у світі займається 28 країн, з яких 8 - розвинених і 20 - розвиваються. Лідерами за площами ГМ-культур у 2012 році стали США (69,5 млн га), Бразилія (36,6 млн га), Аргентина (23,9 млн га), Канада (11,8 млн га), Індія (10, 8 млн га).

Довідка УНІАН. Українське законодавство передбачає вилучення з товарообороту харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми обсягом понад 0,9% або вироблені із сільськогосподарської продукції, вміст ГМО в якій становить понад 0,9%, на яких не виконаний відповідний напис.

Забороняється ввезення, виробництво і реалізація дитячого харчування, яке містить ГМО.

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