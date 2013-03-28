Alpcot Agro планує в 2013 році засіяти яровими в Україні 18,5 тис. га

Шведська агрокомпанія Alpcot Agro планує в поточному році засіяти яровими культурами в Україні 18,5 тис. га, сказано у фінансовому звіті компанії.

Повідомляється, що під кукурудзу буде відведено 11 тис. га вказаної площі, решта - під соняшник.

До того ж компанія відзначає, що восени 2012 року вона вже засіяла в Україні 32,6 тис. га озимими культурами, з яких 14 тис. га - пшеницею, 13,8 тис. га - ріпаком, 4,8 тис. га - ячменем.

У 2012 році валовий урожай Alpcot Agro в Україні становив 210,7 тис. тонн при середній врожайності 3,8 т/га.

Площі компанії для зберігання зернових в Україні станом на 2012 рік становили 52,3 тис. тонн, інших культур - 44,5 тис. тонн.

Земельний банк Alpcot Agro в Україні в 2012 році збільшився у 5 разів - до 93,4 тис. га.

Згідно з фінансовим звітом, виручка компанії в Україні в 2012 році становила 57,2 млн дол. Консолідований дохід компанії Alpcot Agrо за підсумками 2012 року становив 114,3 млн дол.

У 2012 році Alpcot Agro отримала консолідований збиток у розмірі 18,8 млн дол., що втричі менше, ніж у 2011 році.

Довідка УНІАН. Alpcot Агро - аграрна компанія, що володіє активами в Україні та Росії. У січні 2012 року Alpcot Agro приєднала українську агрокомпанію Landkom International, яка займається вирощуванням олійних і зернових культур.