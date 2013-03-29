Бахмутський аграрний союз до 2016 року інвестує у виробництво 300 млн грн

Великий сільськогосподарський холдинг «Бахмутський аграрний союз» (Донецька область) планує до 2016 року інвестувати 300 млн грн у розвиток рослинництва та свинарства, а також у будівництво заводу біогазу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив генеральний директор холдингу Юрій Акневський.

«Ми плануємо будувати завод біогазу, розширювати свинарство, модернізувати рослинництво, побудувати котельну на соломі на птахофабриці», - сказав Ю.Акневський.

Гендиректор «Бахмутського аграрного союзу» уточнив, що завод із виробництва біогазу потужністю 2,5 мегавати передбачається будувати на базі свинарського комплексу холдингу. За попередніми підрахунками, вартість такої установки становить 9,1 млн євро. Проте до будівництва компанія ще не приступила зважаючи на можливе скасування пільгового оподаткування для сільгоспвиробників, яке, за словами Ю.Акневського, позбавить підприємство можливості інвестувати у виробництво.

Гендиректор також зазначив, що в 2011-2012 роках холдинг інвестував 120 млн грн у розвиток м'ясопереробного напрямку.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Бахмутський аграрний союз» у 2012 році збільшив чистий прибуток на 15,9% порівняно з 2011 роком – до 43,7 млн грн. Загальні активи компанії у 2012 році зросли до 414,5 млн грн, що на 5,1% більше, ніж у 2011 році.

Довідка УНІАН. «Бахмутський аграрний союз» - холдингова компанія з вертикально інтегрованою структурою, що включає підприємства рослинництва, з виробництва комбікормів, тваринництва, птахівництва та м'ясопереробки. До складу холдингу серед інших входить велике м'ясопереробне підприємство «Горлівський м'ясокомбінат», представлений на українському ринку торговою маркою «Щирий кум».