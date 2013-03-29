Держава за два місяці виплатила 15,3 млн грн за збереження молодняку ВРХ

Станом на 1 березня ц. р. держава спрямувала 15,3 млн грн селянам на утримання й збереження молодняку великої рогатої худоби (ВРХ), повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«Ми вже можемо говорити про результати роботи державних програм підтримки тваринництва в 2013 році. Так, станом на 1 березня понад 30,7 тис. осіб подали заявки і отримали дотації за збереження понад 40,2 тис. голів молодняку ВРХ... Їм держава вже перерахувала 15,3 млн грн», - зазначив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.

Прес-служба повідомляє, що селяни продовжують подавати заявки на отримання дотації за продану на забій худобу, а також компенсації за придбані установки індивідуального доїння. Станом на 1 березня вже направлено 540,7 тис. грн дотації за продану на забій худобу й виділено 234,2 тис. грн на виплати компенсації за куплені селянами доїльні апарати.

Як повідомляв УНІАН, держава цього року планує виділити з держбюджету 152,3 млн грн для утримання й збереження молодняку ВРХ у господарствах населення.

У 2012 році близько 340 тис. селян отримали 305 млн грн як бюджетну дотацію за утримання і збереження молодняку 509 тис. голів великої рогатої худоби.

За підсумками 2012 року поголів'я великої рогатої худоби в Україні зросло на 1,8% порівняно з 2011 роком і становило 4,5 млн голів, при цьому поголів'я корів минулого року скоротилося на 0,8% і становило 2,56 млн голів.