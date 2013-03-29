Азаров вважає за необхідне переймати в Євросоюзу досвід дотацій аграріям

Будапешт. Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що необхідно переймати досвід дотацій сільськогосподарським підприємствам, який існує в Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після відвідування Південно-Пештських очисних споруд компанії "Веорг".

"У нас в Україні теж є господарства подібного рівня, і навіть вищого рівня. Це означає, що ми загалом, правильний курс обрали, правильним шляхом йдемо", - сказав М.Азаров.

За словами прем’єра, йому було цікаво, як система дотацій сільськогосподарським підприємствам, прийнята в Європейському Союзі, могла б бути застосована у нас.

"Це величезні гроші, ми, на превеликий жаль, таких грошей не маємо у своєму розпорядженні. Але, з іншого боку, у нас є певні переваги - у нас є хороша врожайність зернових і так далі. Ми перейматимемо певні елементи дотацій там, де це необхідно", - наголосив глава уряду.

Він зазначив, що в цьому разі потрібно враховувати українські реалії.

Крім того, М.Азаров ознайомився з роботою одного з молочних сільськогосподарських підприємств Угорщини.

Як повідомляв УНІАН, держава у поточному році планує виділити з держбюджету 152,3 млн грн для утримання і збереження молодняку ВРХ у господарствах населення.

У 2012 році близько 340 тисяч селян одержали 305 млн грн як бюджетну дотацію за утримання і збереження 509 тисяч голів молодняку великої рогатої худоби.

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