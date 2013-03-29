Сільгосппідприємства України закінчили минулий рік з прибутком 20,1 млрд грн

Сільськогосподарські підприємства України (окрім малих), за попередніми даними, у 2012 році одержали прибуток розміром 20,1 млрд грн, що на 0,7% менше, ніж у 2011 році, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, рентабельність сільгоспвиробництва (без урахування бюджетних дотацій і доплат) торік зменшилася до 19,7% проти 26,4% у 2011 році.

Водночас прибутковими за підсумками 2012 року виявилися 75% виробників сільгосппродукції. Сума прибутку одного підприємства в середньому зросла до 3,5 млн грн з 3 млн грн у 2011 році.

Щодо збиткових підприємств, то в середньому збитки на одне підприємство за підсумками минулого року становили 1,6 млн грн проти 1,2 млн грн у 2011 році.

Прибуток від рослинництва у 2012 році становив 16,7 млрд грн, проте рентабельність виробництва порівняно з 2011 роком впала на 10,4 відсоткового пункта - до 21,9%. Зокрема, рентабельність обробітку зернових і зернобобових скоротилася до 14,8% з 26,1%, соняшнику – до 45,1% з 57%, рапсу – до 20,6% з 32,1%, цукрових буряків – до 15,9 з 36,5%. Найбільше падіння рентабельності показала картопля – до -7,4% з 9,9% у 2011 році.

Водночас прибуток тваринницьких підприємств у 2012 році становив 3,2 млрд грн, а рентабельність зросла до 14,2% з 13% в 2011 році. Найрентабельнішим торік було виробництво яєць – 52,5% проти 38,8% у 2011 році. Найменша рентабельність зафіксована у виробництві овець і кіз на м'ясо – -40,8% проти -39,6% у 2011 році, вовни – -64,6% проти -70,6%, значно впала рентабельність молочного господарства – до 2,3% з 18,5% у 2011 році, ще менш рентабельним стало вирощування ВРХ – -29,5% проти -24,8% роком раніше.

Держстат також повідомив, що за попередніми розрахунками, на рахунки сільськогосподарських підприємств надійшло 691,6 млн грн прямих бюджетних дотацій і 5,9 млрд грн за рахунок податку на додану вартість.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на директора Інституту харчових технологій і геноміки НАН України Ярослава Блюма, впровадження генетично модифікованих культур аграрними компаніями допоможе збільшити їх рентабельність на 4 млрд грн щороку, зокрема, врожайність кукурудзи, цукрових буряків, рапсу і сої (за якими проводилися дослідження) може зрости на 1,5-9,5%.