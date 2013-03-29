Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води у річках

У зв’язку зі сніготаненням і випадінням сильних дощів з 30 березня очікується формування чергової хвилі водопілля з підвищенням рівнів води над поточними відмітками у ряді річок України.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України з посиланням на Український гідрометцентр.

Зокрема, за даними синоптиків, 30-31 березня на Верхнiй Тисi та її притоках очікується підвищення на 0.5-1.5 м; у нижнiй течiї Ужа 1.0-2.0 м з початковим виходом води на заплаву; на Тисi на дiлянцi В.Бичкiв-Вилок 1.5-2.5 м; у нижнiй течiї Латорицi 0.5-1.0 м з тривалим утриманням значного шару води на заплавi мiждамбового простору; у нижнiй течiї Боржави 2.5-3.3 м (вихiд води на заплаву, можливе пiдтоплення сiльгоспугiдь у Іршавському та Виноградівському районах Закарпатської області; 30 березня - 1 квiтня на рiках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сірета - 0,5 - 1,5 м.

31 березня - 2 квiтня очікується підняття рівня води на рiках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) - на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплав і сільгоспугідь; на річках Київської, Житомирської, Черкаської областей Уборть, Уж, Тетерів, Ірпінь, Стугна, Рось, Трубіж, Супій - на 0,8-1,5 м, вихід води і затоплення заплав у верхів’ях Уборті, на Ужі, Тетереві, Ірпені, Трубежі та їх притоках, Стугні, Росаві та загрозою перевищення небезпечних відміток підтоплення присадибних ділянок та господарських споруд на р. Норин – с. Славенщина та Уборті – с. Рудня Іванівська (Житомирська обл.).

Крім того, на малих річках басейну Десни (Чернігівська, Сумська обл.) на 0,5-1,5 м. Можливий вихід води на заплаву. Також у разі танення снігу на рівнині можливе формування значного місцевого і схилового стоку, йдеться в повідомленні.