Вілкул: через загрозу повені необхідна ефективна взаємодія із сусідніми державами

У зв’язку із загрозою повені необхідна ефективна взаємодія із сусідніми державами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул під час всеукраїнської селекторної наради щодо дій центральних і місцевих органів влади, пов’язаних із запобіганням підтопленню населених пунктів і територій.

“Враховуючи, що близько 60% водних ресурсів басейну Дніпра формується за межами України, у рамках співпраці на транскордонних водних об’єктах відпрацьовано порядок взаємодії обміну оперативною інформацією з урядами та службами з надзвичайних ситуацій про повеневу ситуацію на водних об’єктах з Росією та Білоруссю”, - сказав О.Вілкул.

Він також наголосив, що також налагоджені схеми взаємодії і по інших транскордонних річках, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Молдовою та Румунією.