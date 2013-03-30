У Дніпровському басейні розпочато точковий підрив льоду у місцях можливих заторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул під час всеукраїнської селекторної наради щодо дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаних з уникненням затоплення населених пунктів.

«За прогнозом Гідрометцентру, на більшій частині країни з 1 по 5 квітня очікується підвищення температури до 13 градусів вдень з подальшим підвищенням різким до 17-20 градусів. Це створює небезпечний режим танення снігу на більшій частині території країни, і важливою складовою безпечного пропуску повені є те, щоб збалансувати штучне регулювання рівня води у водосховищах Дніпровського каскаду. Вже кілька днів цілодобово чергують близько 90 технічних груп. Ми вже розпочали точковий підрив льоду у місцях можливого затору”, - сказав О.Вілкул.

Слід зазначити, що віце-прем'єр прийшов на нараду у формі рятувальника служби з питань надзвичайних ситуацій.

О.Вілкул відзначив, що керівники регіонів України мають тримати питання регулювання рівня води у водосховищах на контролі.

За словами О.Вілкула, владою проводиться координація і жорсткий контроль над діями усіх задіяних служб для безпечного проходження води.

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