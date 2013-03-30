Максимальний рівень весняного водопілля на Дніпрі очікується на 20-25% вищим за норму

Максимальний рівень весняного водопілля на Дніпрі очікується на 20-25% вищим за звичайну норму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул під час всеукраїнської селекторної наради щодо дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаних з уникненням затоплення населених пунктів.

“За прогнозом Гідрометцентру, максимальний рівень весняного паводку на Дніпрі очікується на 20-25% вищим за багаторічні показники”, - сказав О.Вілкул.

Він відзначив, що для прийому води у піковий період проходження паводку створена необхідна кількість вільних резервуарів загальним об'ємом понад 6,6 млрд куб. м води. За словами віце-прем'єра, це забезпечить безперебійне функціонування гідроелектростанцій Дніпровського каскаду і не допустить підтоплення. Зокрема, за словами О.Вілкула, об'єм додаткових резервуарів у Київському водосховищі становить понад 700 млн куб. м води, у Кременчуцькому - 4,4 млрд, Каховському - 1,2 млрд, у Канівському водосховищі - близько 300 млн.

На даний момент в усіх районах оперативного реагування проводиться постійний моніторинг рівня води.

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