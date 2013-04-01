Країни МС з 1 квітня підвищують мита на ввезення масла, сиру та окремих видів сирів

Країни Митного союзу з 1 квітня підвищують мита на ввезення вершкового масла, кисломолочного сиру, окремих видів сирів та деякої іншої молочної продукції з 15% до 18,3% - вони діятимуть до 30 червня включно. На споживачах цей захід не позначиться, але дозволить певним чином підтримати вітчизняних виробників у період "великого молока", заявили експерти агентству "Прайм".

Цей захід вводиться у зв'язку зі зростанням імпорту молочної продукції та подорожчанням кормів для молочного тваринництва, пояснював раніше міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Андрій Слєпньов. Він відзначав, що спочатку пропонувалося підвищити мито до 20%, але в результаті переговорів була узгоджена ставка 18,3%.

Зокрема, мита на ввезення кисломолочного сиру і молодих сирів жирністю понад 40% доведені до ставки в 18,3%, але не менше 0,4 євро за кілограм з 15%, але не менше 0,3 євро за кілограм. Вершкове масло буде оподатковуватися за ставкою 18,3%, але не менше 0,29 євро за кілограм проти колишніх 15%, але не менше 0,29 євро.

"На споживачах цей захід ніяк не позначиться. У нас сьогодні на внутрішньому ринку досить велика конкуренція, у тому числі серед російських і білоруських виробників молочних товарів. Тимчасове підвищення мит просто дасть їм додаткову можливість реалізувати свою продукцію - їм буде трохи легше, але, на жаль, ненадовго", - сказав агентству "Прайм" голова правління Національної спілки виробників молока Андрій Даниленко.

За його словами, зараз рівень мит піднятий до максимально допустимого рівня в рамках Світової організації торгівлі (СОТ), а потім їх доведеться знижувати відповідно до погодженого графіка.

За підсумками 45 днів дії підвищених мит країни Митного союзу проведуть моніторинг, щоб подивитися, чи не мала ця міра негативної дії на ринок молочної продукції в плані інфляції та зростання цін. Якщо все буде спокійно, мито може бути продовжене, пояснив Слєпньов.

Зараз у МС обговорюються захисні заходи не лише щодо молочної продукції. Як повідомляв раніше голова Мінсільгоспу РФ Микола Федоров, відомство опрацьовує питання про збільшення мита на ввезення живих свиней, які в серпні минулого року впали з 40% до 5%, а також про введення специфічної складової на ввезення свинини поза квотою. Водночас відомство вивчає питання про виключення з переліку товарів, у разі ввезення яких з країн, що розвиваються, надаються тарифні преференції, м'яса та м'ясних субпродуктів.