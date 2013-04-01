Група компаній "Агроліга", один з великих вітчизняних аграрних холдингів, планує цьогоріч збільшити площу проведення весняних посівних робіт до 7,5 тис. га з 4,8 тис. га роком раніше, повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, площі посіву ярого ячменю планується збільшити на 30% - до 910 га, соняшнику - скоротити на 17%, до 2,4 тис. га, кукурудзи - скоротити на 9,7%, до 630 га, гречки - збільшити на 43 %, до 450 га. Інша площа - близько 900 га - буде виділена для вирощування кормів на тваринництво (кукурудзи, силосу, однорічних і багаторічних трав).

Початок посівної компанії заплановано на 3-4 квітня.

Прес-служба також відзначає, що завдяки погодним умовам зими 2012-2013 рр. озимі культури та ріпак перезимували досить добре. Під озиму пшеницю було відведено 1,8 тис. га, під ріпак - 460 га.

Довідка УНІАН. До групи компаній «Агроліга», яка працює на українському ринку з 1992 року, входять шість фірм, що займаються вирощуванням зернових культур, переробкою насіння соняшнику і молочним тваринництвом. Компанії групи обробляють близько 7,2 тис. га земель у Харківській області та володіють молочним стадом із близько 850 голів.

«Агроліга» в 2012 році збільшила чистий прибуток в 1,8 раза порівняно з 2011 роком - до 3,16 млн євро. Виручка торік збільшилася до 16,5 млн євро, що в 2,6 раза більше, ніж у 2011 році. Валовий прибуток компанії за підсумками 2012 зріс на 87% порівняно з 2011 роком і становив 3,17 млн євро.

По 41,66% акцій компанії належать її засновникам Олександру Берднику та Ірині Поплавській.