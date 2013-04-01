Центральні області України готові до посівної кампанії - Гідрометцентр

Погодні умови вже дозволяють центральним областям України розпочати весняно-польову кампанію, яка затримувалася у зв'язку із сильними снігопадами і значним зниженням температури повітря в другій половині березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив директор Гідрометцентру Микола Кульбіда.

«У центральних областях вже зараз можна ці роботи (весняно-польові - УНІАН) проводити. Можливо, ще день-два на те, щоб ґрунт трохи дозрів, і вже тоді можна говорити про нормальні темпи робіт у центральних областях», - сказав М.Кульбіда.

Водночас директор Гідрометцентру зазначив, що західні і північні області України ще не скоро зможуть розпочати сівбу ярих культур.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні станом на 26 березня ранніми ярими культурами засіяно 665 тис. га, що на 60% більше, ніж на аналогічну дату 2012 року.

За даними Мінагропроду, ярими зерновими у 2013 році планується засіяти 8,1 млн га. Водночас через затримку весняно-польових робіт, викликану несприятливими умовами, можливе скорочення площ під ярим ячменем.