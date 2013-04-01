Україна в 1 кварталі експортувала близько 5,6 млн тонн зерна

Українські аграрії в 1 кварталі поточного року експортували близько 4,8 млн тонн кукурудзи, 500 тис. тонн пшениці (з них 470 тис. тонн - продовольчої) і 180 тис. тонн ячменю.

Згідно з повідомленням прес-служби Мінагропроду, з початку 2012-2013 маркетингового року (1 липня 2012 р. - 1 червня 2013 р.) станом на 1 квітня поставила на зовнішні ринки 19,4 млн тонн зернових у порівнянні з 13,82 млн тонн на 25 січня 2012 року.

За інформацією міністерства, до 1 квітня в портах знаходиться понад 1 млн тонн зерна, зокрема 170 тис. тонн пшениці, 80 тис. тонн ячменю і 827 тис. тонн кукурудзи. Станом на 25 січня у припортових елеваторах знаходилося 1,06 млн тонн зернових культур, серед них 102 тис. тонн пшениці.

Прес-служба Мінагропроду також зазначає, що станом на 1 квітня Аграрний фонд України має в своєму розпорядженні запаси зерна обсягом 1,3 млн тонн. Зокрема запас пшениці становить 1,15 млн тонн, жита - 140 тис. тонн, гречки - 12 тис. тонн і 16 тис. тонн кукурудзи.

Прес-служба уточнює, що відомство до 1 квітня уклало на Аграрній біржі форвардні контракти на закупівлю 927 тис. тонн зерна врожаю 2013 на суму 842 млн грн, заплативши за них 701 млн грн за 775 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України очікує, що експорт зерна в поточному маркетинговому році зросте до 24,4 млн тонн.

За даними міністерства, урожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.