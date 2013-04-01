Запровадження 7% ПДВ для аграріїв залишається дискусійним - голова Міндоходів

Запровадження 7% податку на додану вартість для аграріїв розглядається лише як один з варіантів у рамках перегляду всієї системи податкових пільг, і акцент на цій пропозиції не робиться. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко під час брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Уряд для себе дуже чітко систематизував точки зростання вітчизняної економіки - в програмі активізації економіки. І сільське господарство є такою точкою зростання. Проте шляхи стимулювання - ось це вже питання дискусії», - наголосив О.Клименко. «Питанням запровадження 7% податку на додану вартість для аграріїв розробляється фахівцями. Справді, одна з робочих версій така. Проте сьогодні на ній жодним чином не слід робити акцент, оскільки вона одна з 10 розроблюваних схем», - зазначив голова Міндоходів.

До того ж він звернув увагу, що питання надання податкових пільг залишається питанням обговорення. «Ми розуміємо, що пільги повинні стимулювати зростання деяких галузей економіки, і ті пільги, які були запроваджені, сказати б, історично, ми їх аналізуємо на предмет відповідності цілям», - сказав О.Клименко. Він ще раз запевнив, що робота з повного перегляду пільг може бути закінчена вже найближчими місяцями. «Я думаю, що в другому кварталі робота завершиться. Але питання інвентаризації пільг йде і результатом стане перегляд тих пільг, які сьогодні не відповідають своїй економічній суті. Це стосується і податку на прибуток, і ПДВ, та інших податків і зборів», - сказав голова Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, міністр доходів і зборів України О.Клименко запропонував розглянути питання надання податкових пільг окремим галузям народного господарства на засіданні Інвестиційної ради при Міністерстві доходів і зборів, коли такий орган буде створено. На його думку, це обґрунтований підхід, і він стосується всіх, хто займається створенням нових робочих місць, вкладає інвестиції, будує нову систему економіки.

Питання впровадження Інвестиційної ради при Міністерстві доходів і зборів України може бути вирішено найближчим часом на колегії Міністерства.