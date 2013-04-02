Уряд затвердив перелік об'єктів цінового регулювання

10:20, 02 квітня 2013
Агро
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Кабінет Міністрів України затвердив перелік об'єктів, ціни на які регулюватимуться державою в 2013-2011 рр.

Відповідну постанову № 181 опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» № 61 від 2 квітня.

Згідно з документом, термін державного регулювання встановлений для твердої пшениці з 1 липня 2013 року по 30 червня 2014 року, для кукурудзи - з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 2013 року, цукру-піску (бурякового) - з 1 вересня 2013 року з 31 серпня 2014 року, сухого молока - з 11 березня 2013 року до 31 грудня 2013 року, вівса - з 1 вересня 2013 року по 31 серпня 2014 року.

Отже, перелік об'єктів цінового регулювання не змінився в порівнянні з минулим сезоном.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 7 липня 2012 року прийняла закон «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» щодо регулювання закупівельних цін на молоко», згідно з яким до об'єктів державного цінового регулювання мало бути віднесено рідке молоко та молочні продукти, проте Президент Віктор Янукович ветував цей закон.

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