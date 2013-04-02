«Артемівськ Вайнері» планує збільшити експорт продукції до Росії

Одне з найбільших підприємств у Східній Європі з виробництва ігристих вин компанія «Артемівськ Вайнері» (Донецька обл.) з відкриттям представництва в Москві планує збільшити поставки продукції до Російської Федерації.

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, представництво в Москві відкрилося 1 квітня.

Метою його відкриття є представлення інтересів компанії на території Російської Федерації, а також сприяння у збільшенні обсягу відвантажень продукції на територію Росії та оптимізація дистрибуції продукції. Представництво в Москві також буде відповідати за маркетинг, рекламу і вивчення ринку товарів на російському ринку.

Довідка УНІАН. «Артемівськ Вайнері» - одне з найбільших підприємств у Східній Європі з виробництва ігристих вин традиційним пляшковим способом.

Основні торгові марки і товарні знаки - «Krimart», «Крим», «Артемівське», «Krimsekt».

У 2012 році «Артемівськ Вайнері» виробила 19,23 млн пляшок ігристих вин проти 17,146 млн пляшок у 2011 році. Частка компанії на загальнонаціональному ринку ігристих вин минулого року становила 26,5%.

За підсумками минулого року компанія скоротила чистий прибуток на 25,8% - до 13,1 млн грн. Активи компанії збільшилися до 667,1 млн грн у 2012 році з 574,1 млн грн у 2011 році.