Виробників яєць Ovostar Union за рік збільшив прибуток на 18%

Варшава. Один з найбільших в Україні виробників яєць та яєчних продуктів компанія Ovostar Union минулого року збільшила чистий прибуток на 18% - до 24 млн дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії з посиланням на непідтверджені аудитом дані.

Валовий прибуток за звітний період зріс на 24% - до 29 млн дол., а прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBITDA) на 21% - до 27 млн ​​дол.

Компанія також повідомила про зростання виручки на 19% - до 60 млн дол.

Згідно з повідомленням компанії, левову частку у виручці забезпечив сегмент виробництва яєць - 39 млн дол. - на тлі 18 млн дол. внеску сегмента яєчних продуктів і 4 млн дол. сегмента соняшникової олії.

Компанія також повідомила про збільшення валової маржі до 48% з 46% в 2011 році і зростання грошового потоку від операційної діяльності до 17 млн ​​з 10 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Ovostar торік збільшив виробництво яєць на 15% - до 715 млн штук, а середня ціна продажу зросла на 6% - до 0,83 дол. за десяток (без ПДВ). Продажі яєць збільшилися в 2012 році на 1,5% - до 445 млн штук.

Довідка УНІАН. Ovostar, який входить до трійки найбільших виробників яєць в Україні, близько 70% своєї виручки отримує від продажу яєць. Компанія, яка продає більшу частину своєї продукції під брендом "Ясенсвіт", представлена ​​в усіх сегментах: від найдешевшого до преміум.

За перші дев'ять місяців 2012 року компанія збільшила чистий прибуток майже на третину - до 14 млн дол. при зростанні виручки на 16% - до 40 млн дол.