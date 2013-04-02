МінАПК Криму оцінює в 0,3% недобір фруктів через березневі морози

Міністерство аграрної політики та продовольства Криму оцінює недобір через березневі морози в регіоні в 300 тонн, або 0,3% від прогнозу валового збору плодово-ягідної продукції на 2013 рік.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Нагадаємо, холодний фронт захопив територію Криму 23-25 березня. Температура повітря опустилася до 6 градусів морозу в Джанкойському, Сакському та Совєтському районах; до 5 градусів морозу - в Білогірському, Нижньогірському та Первомайському районах; до 4 градусів морозу - в Бахчисарайському, Кіровському, Красногвардійському та Сімферопольському районах. Практично в усіх регіонах, за винятком Кіровського, зниження температури супроводжувалося опадами.

«Найбільшої шкоди мороз завдав садівникам Сакського, Бахчисарайського та Сімферопольського районів. Є пошкодження бруньок абрикоси й ранньої черешні від 45 до 95% на площі 38 га. При цьому в Сакському районі на 26 га загибель бруньок в абрикоси становила понад 90-95%. Спостерігаються також незначні пошкодження сливи й персика (до 12%), які при сприятливій погоді надалі не матимуть впливу на формування врожаю», - йдеться в повідомленні.