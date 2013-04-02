УКАБ назвав причини низької рентабельності молочного виробництва

Істотне падіння рентабельності молочного виробництва (до 2,3% в 2012 році з 18,5% у 2011 р.) пов'язане зі зростанням цін на корми і зниженням закупівельних цін на молоко, повідомляє прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Згідно з повідомленням, у зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва молока в 2012 році, ціни на сировинне молоко, починаючи з березня 2012 року і до кінця року, були нижчими, ніж у 2011 році. Крім того, негативно на рентабельність молочного виробництва вплинуло розширення імпорту більш дешевої імпортної продукції з незбираного молока.

«Цього року за рахунок сезонності ціни на молоко поки знаходяться на досить високому рівні, часто перевищують 4 грн/кг. Основним результатом цього стало стрімке нарощування імпорту дешевої продукції з незбираного молока. У таких складно-прогнозованих ринкових умовах підприємствам з виробництва молока важко залишатися рентабельними», - цитує прес-служба експерта аграрних ринків УКАБ Аліну Жарко.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Держстату, прибуток тваринницьких підприємств у 2012 році становив 3,2 млрд грн, а рентабельність зросла до 14,2% з 13% у 2011 році. Найбільш рентабельним минулого року було виробництво яєць - 52,5% проти 38,8% у 2011 році. Найменша рентабельність зафіксована у виробництві овець і кіз на м'ясо «мінус» 40,8% проти «мінус» 39,6% у 2011 році, вовни - «мінус» 64,6% проти «мінус» 70,6%, ще менш рентабельним стало вирощування ВРХ - «мінус» 29,5% проти «мінус» 24,8% роком раніше.