Якість питної води у столичних водопроводах перевірятимуть щодня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, відповідне доручення голова КМДА Олександр Попов дав Головному управлінню державної санітарно-епідеміологічної служби в місті Києві.

«Наразі за регламентом міська санепідемстанція здійснює аналіз якості питної води раз на тиждень. Проте, враховуючи ситуацію зі стрімким таненням великої кількості снігу та проходженням весняного паводку, контроль водопровідної води має відбуватися щодня. Ми організовуємо роботу так, щоб усю інформацію про відхилення норм якості відразу оприлюднювати, зокрема на офіційному сайті міської адміністрації. Хоч зараз причин для занепокоєння у киян немає», – зазначив О.Попов.

Він зауважив, що, за оцінками фахівців Інституту колоїдної хімії та хімії води НАН України, якість води у столичних артезіанських свердловинах – бюветах – теж у нормі.