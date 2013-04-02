Кабмін ініціює звільнення Держспоживінспекції від сплати судового збору

Уряд пропонує внести зміни до Закону України «Про судовий збір», доповнивши перелік пільгових категорій позицією «Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів».

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, відповідний законопроект «Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про судовий збір» щодо доповнення переліку пільгових категорій» Кабінет Міністрів схвалив 1 квітня.

Як пояснили в Кабміні, на сьогодні Держспоживінспекція як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади та її територіальні органи втратили пільги на сплату судового збору за позовами, з якими вони звертаються до суду у цілій низці справ. Зокрема, за порушення законодавства про рекламу, про ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції, про загальну безпечність нехарчової продукції, про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів. Адже якщо суб’єкти господарювання не сплачують штрафи у добровільному порядку, вони стягуються в судовому.

Таким чином, звільнення Держспоживінспекції України та її територіальних органів від сплати судового збору за позовами про стягнення штрафів в примусовому порядку не тільки зекономить кошти держбюджету, але й посилить контроль за надходженням до бюджету сум штрафів суб’єктів господарювання за порушення вимог законодавства, підкреслюється в повідомленні.