Аграрії з початку року залучили 2,9 млрд грн кредитних коштів

Українські сільгоспвиробники з початку 2013 року залучили 2,9 млрд грн кредитних коштів, що на 45,6% більше, ніж за аналогічний період 2012 року, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, із зазначеної суми близько 2 млрд грн становлять банківські кредити, залучені для проведення весняно-польових робіт.

За даними відомства, кредитні кошти залучили 910 підприємств агропромислового комплексу.Водночас найбільші обсяги кредитів залучено сільгосппідприємствами Миколаївської області - 368,3 млн грн, Дніпропетровської - 317,9 млн грн, Київської - 231,7 млн грн і Харківської - 219,3 млн грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, згідно з розрахунками Мінагропроду, на проведення весняно-польових робіт аграріям необхідно 39 млрд грн, що на 1,7 млрд більше, ніж у 2012 році. З цієї суми власні кошти сільгоспвиробників становлять 31 млрд грн.

Дефіцит коштів може бути покритий за рахунок залучення комерційних кредитів (3,7 млрд грн), банківських кредитів (3,8 млрд грн) і з укладання форвардних контрактів Аграрним фондом та Державної продовольчої зернової корпорації України (300 млн грн).