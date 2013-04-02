Міндоходів вважає «вичерпаним» пільговий режим оподаткування для аграріїв

Надані державою багатомільярдні податкові пільги для сільськогосподарських виробників не привели до відповідного розвитку галузі та вичерпали себе, оскільки підприємств АПК найчастіше задіяні в схемах ухилення від оподаткування, що дозволяє скорочувати надходження від ПДВ підприємствам інших галузей.

Про це йдеться йдеться у листі Державної податкової служби комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, який має УНІАН.

Як наголошується в документі, за період з 2001 року по 2011 рік, незважаючи на багатомільярдні податкові пільги для розвитку сільськогосподарської галузі (понад 60 млрд грн), обсяг сільськогосподарської продукції в структурі ВВП значно скоротився.

Якщо в 2001 році, за оцінкою податківців, обсяг сільськогосподарської продукції становив 65 млрд грн (або 32% ВВП), то в 2011 році обсяг відповідного показника становив 265 млрд грн, або всього 20% ВВП.

ДПСУ зазначає, що зростання пільг, що надаються сільськогосподарським товаровиробникам зі сплати ПДВ, не відповідає зростанню обсягу сільськогосподарської продукції. Якщо до 2006 року зростання пільг і обсягів сільськогосподарської продукції було синхронне, то, починаючи з 2007 року, пільги зростають щорічно в середньому на 40%, тоді як зростання обсягів сільськогосподарської продукції з 2007 року не перевищувало 20% (крім врожайних 2008 і 2010 років).

За даними Міндоходів, пільговим режимом торік скористалися понад 16 тис. сільгоспвиробників.

Спеціальний режим оподаткування передбачає право сільгосппідприємства залишити у своєму розпорядженні суму ПДВ, нараховану йому на вартість поставлених товарів та послуг, а не платити їх у бюджет. Завдяки цьому сільгоспвиробники залишили у своєму розпорядженні 14,7 млрд грн. Крім того, для виплати компенсації товаровиробникам за продані молоко і м'ясо в живій вазі переробними підприємствами перераховано 1,1 млрд грн податку на додану вартість на спеціальні рахунки, відкриті в органах Держказначейства.

"Незважаючи на значні державні преференції, економічної стабільності в галузі не досягнуто. Головною причиною цього є використання підприємств сільськогосподарської галузі в схемах ухилення від оподаткування, які дозволяють скорочувати надходження податку на додану вартість підприємствам інших галузей економіки", - йдеться у повідомленні Міндоходів.

Нещодавно низка галузевих об'єднань - представників агросектору (Аграрний союз України, Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу", Асоціація фермерів і приватних землевласників України, Асоціація "Союз птахівників України", Українська аграрна конфедерація тощо) звернулися з відкритим листом до президента, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради і закликали зберегти податкові стимули для АПК "з метою недопущення занепаду сільського господарства України".

Водночас списки найбагатших людей країни, що складаються ЗМІ, щороку фіксують стабільне зростання багатства керівників аграрних компаній України.

У березні Міністерство доходів і зборів України висловило стурбованість випадками зловживань під час використання податкових пільг в аграрній сфері і назвало введення диференційованого сільськогосподарського податку (залежно від виду діяльності) одним з основних способів досягнення фінансової стабільності в галузі.

Напередодні міністр доходів і зборів України Олександр Клименко заявив, що введення 7%-ного податку на додану вартість для аграріїв розглядається лише як один із варіантів в рамках перегляду всієї системи податкових пільг, і акцент на цій пропозиції не робиться.

Обсяг податкових пільг, закладений до державного бюджету на 2013 року становить 70 млрд грн.