«Хліб України» у 2012 році збільшив чистий збиток майже в 9 разів

Державний оператор зернового ринку України «Хліб України» за підсумками 2012 року збільшив чистий збиток до 24,9 млн грн з 2,8 млн грн за 2011 рік.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, виручка «Хліба України» за 2012 рік становила 540 тис. грн проти 2,5 млн грн роком раніше. Валовий прибуток компанії за звітний період скоротився у понад 4 рази - до 450 тис. грн.

Водночас, згідно з повідомленням, у 2011 році інші операційні доходи компанії становили 4,3 млн грн, інші доходи - 4,5 млн грн.

За підсумками 2012 року активи підприємства істотно не змінилися і збереглися на рівні 1,4 млрд грн.

Поточні зобов'язання компанії у 2012 році скоротилися на 2% - до 386,8 млн грн. Водночас компанія не мала довгострокових зобов'язань.

Довідка УНІАН. ДАК "Хліб України" утворено в 1996 році рішенням Уряду з метою забезпечення інтересів держави в процесі приватизації галузі хлібопродуктів.

Основні напрямки діяльності компанії - послуги з приймання, переробки, зберігання зернових та олійних культур; закупівлі зерна у сільгосптоваровиробників та населення; виконання державних заставних закупівель зерна; виробництво борошна, круп та комбікормів; організація на орендованих землях власного виробництва сільськогосподарської продукції, насамперед зернових, а також участь в експорті зерна.

Компанія включає 81 дочірнє виробниче підприємство, в тому числі елеватори, склади, млини, круп'яні та комбікормові заводи, які діють в областях України.