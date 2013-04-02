Сільгоспкооперативам планують щорічно виділяти 1 млрд дол. на активізацію лізингу техніки

Міністерство аграрної політики та продовольства України планує виділяти близько 1 млрд дол. щорічно на активізацію лізингу техніки для сільськогосподарських кооперативів, повідомляє прес-служба міністерства.

«Міністерство аграрної політики та продовольства України планує активізувати впровадження механізмів лізингу техніки для сільгоспкооперативів. Крім того, держава компенсуватиме відсоткові ставки за кредитами аграріїв для закупівлі необхідних сільгоспмашин», - повідомила прес-служба, посилаючись на слова заступника міністра аграрної політики і продовольства Олександра Сеня.

Згідно з повідомленням, зараз міністерство працює над підтримкою міжнародних інвестиційних проектів у сфері сільгоспмашинобудування й ініціює низку пільг для виробників техніки на території України.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України у рамках реалізації Державної програми активізації економіки на 2013-2014 роки має намір допомогти аграріям придбати до 4 тис. одиниць сільгосптехніки за лізингом.

Наприкінці січня цього року Мінагропрод визначив перелік українських виробників сільськогосподарської техніки, продукція яких в 2013 році буде реалізовуватися на умовах фінансового лізингу через державного оператора «Украгролізинг». Держбюджет України передбачає виділення на лізингові програми через НАК «Украгролізинг» у 2013 році понад 160 млн грн.