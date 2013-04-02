ДПЗКУ у 2012 році скоротила чистий збиток в 10,8 разу

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) у 2012 році отримала чистий збиток у розмірі 54,8 млн грн, що в 10,8 разу менше порівняно зі збитком в 590,5 млн грн роком раніше.

Про це сказано в повідомленні компанії на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Виручка ДПЗКУ в 2012 році зросла на 11% і становила 779,4 млн грн. Валовий прибуток за звітний період збільшився на 22% - до 194,7 млн грн.

Згідно з повідомленням, активи компанії за минулий рік істотно не змінилися і залишилися на рівні 1,3 млрд грн.

Водночас поточні зобов'язання ДПЗКУ в 2012 році зросли на 79% - до 318,2 млн грн, а довгострокові - скоротилися до 57 тис. грн з 12 млрд грн у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, ДПЗКУ під час форвардної кампанії, яка розпочалася 1 березня, отримала заявки на закупівлю 300 тис. тонн зерна врожаю 2013 року.

Упродовж двох тижнів реалізації форвардної кампанії ДПЗКУ отримала 150 заявок від сільгоспвиробників. Найбільшу активність виявили аграрії Харківської, Волинської, Дніпропетровської, Вінницької, Кіровоградської, Сумської, Київської та Житомирської областей. Під час форвардної кампанії ДПЗКУ планує закупити 2 млн тонн зерна. Мінімальний лот форвардного контракту становить 500 тонн. Питому вагу закупівлі тієї чи іншої культури ДПЗКУ не встановлює.

Проведення форвардних і спотових закупівель зерна врожаю 2013 року ДПЗКУ проводитиме за рахунок 1,5 млрд дол. кредитних коштів, отриманих корпорацією від китайського «Ексімбанку»

Довідка УНІАН. Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) - вертикально інтегрована компанія, яка втілює в собі весь цикл роботи із зерновими та продуктами їх переробки - від виробництва до експорту, створена урядом України в серпні 2010 року.

До складу ДПЗКУ входять 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філій, їх загальна робоча ємність становить 3 млн 461 тис. тонн, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів - 2 млн 380 тис. тонн зернових вантажів на рік.