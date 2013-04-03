Попов запевняє, що проблем з паводками в Києві не буде

У киян немає підстав хвилюватися у зв’язку з можливими наслідками весняних паводків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час виїзної наради.

“Проблем з паводками у Києві не буде. Питання було у 50 мільйонах тонн снігу і воно сьогодні вирішується. Також питання великої води, яка іде з верхів Дніпра, але, за даними фахівців і Українського гідрометеоцентру, ми знаємо, що готовність наших водосховищ повна, щоб прийняти той обсяг води, який повинен до нас прийти”, - сказав О.Попов.

За його словами, ажіотаж навколо можливих наслідків весняних паводків у Києві здебільшого був викликаний критичними матеріалами у ЗМІ. Причому, як наголосив голова КМДА, такі матеріали виходили навіть за кордоном. Водночас він наголосив, що підстав для занепокоєння у киян немає. Він сказав, що усі 7 дюкерів - труб діаметром 1,4 метра, які знаходяться під Дніпром, і входять до системи пропуску стічних вод міста до Бортницької станції аерації перебувають у робочому стані.

О.Попов додав, що сьогодні зранку завершився огляд усіх дюкерів водолазами і їх висновки позитивні. А втім, чиновник констатував, що 4 із 7 дюкерів були введені в експлуатацію у 1965 році. Тому минулого року міська адміністрація прийняла рішення розробити проект будівництва нових дюкерів під Дніпром. Чиновник додав, що на ці заходи місто вже виділило близько 8-10 мільйонів гривень.

О.Попов наголосив, що єдине місце у Києві, яке може постраждати від наслідків паводків - це приватний сектор у Жулянах. Проте, за його словами, і там хвилюватись немає підстав. Він пояснив, що наразі там працюють співробітники Державної служби із надзвичайних ситуацій, які відкачують воду.

“Рівень води там зараз на рівні літа”, - сказав О.Попов.

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