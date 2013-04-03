У Держземкадастрі зареєстровано понад 225 тис. ділянок

В Україні в Національній кадастровій системі (Держземкадастр) державні реєстратори з початку цього року, станом на 2 квітня, зареєстрували понад 225 тис. земельних ділянок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

Також за цей період державні реєстратори видали понад 110 тис. витягів з Поземельної книги.

Максимальна кількість зареєстрованих за день ділянок досягла понад 6500, а максимальна кількість виданих витягів за день - майже 3700 документів.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість здійснюють органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації.

З 1 січня 2013 року за видачу документів на землю відповідають Центр Державного земельного кадастру і Держземагентство. При цьому право власності та інші права на землю реєструють державні кадастрові реєстратори в районах і містах обласного значення.

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В Україні станом на кінець березня 2013 року надходження до державного бюджету за реєстрацію земельних ділянок становили понад 15,3 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

За даними агентства, за видачу витягів до держбюджету надійшло майже 5 млн грн.

У відомстві нагадали, що цього року завдяки спрощенню процедури і автоматизації процесів плата за держреєстрацію земельної ділянки скоротилася з 93 до 65 грн, а за видачу витягу - з 71 до 53 грн.

Довідка УНІАН. У 2012 році загальний обсяг одержаних державним бюджетом коштів за надання Держземагентством і його територіальними органами адміністративних послуг з ведення Державного земельного кадастру становив 365 млн грн. З них за державну реєстрацію земельних ділянок одержано 91,2 млн грн, за видачу витягів з Поземельних книг - 30,9 млн грн.