Присяжнюк: відновлення експорту пшениці відкладено через погодні умови

Питання щодо експорту пшениці, який раніше планувалося відновити після 10 квітня, наразі залишається відкритим у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

Про це, відповідаючи на питання УНІАН, заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

«Ми розмовляли із зернотрейдерами, і у зв'язку з аномальними умовами ми ще чекаємо тиждень і потім зустрічатимемося», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод узгодив із зернотрейдерами можливість додаткового експорту 300 тис. тонн пшениці.

Раніше рішення про обмеження експорту було ухвалене у зв'язку з тим, що можливості поставок української пшениці на зовнішні ринки були майже вичерпані, тому експортувати її мали право лише ті компанії, які купують зерно у Аграрного фонду.

З початку 2012-2013 маркетингового року (1 липня 2012 р. - 1 червня 2013 р.) станом на 1 квітня Україна поставила на зовнішні ринки 19,4 млн тонн зернових порівняно з 13,82 млн тонн на 25 грудня 2012 року.