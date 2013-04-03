В Україні після снігопадів відновилися весняно-польові роботи

У південних і східних областях України аграрії відновили весняно-польові роботи, що припинилися через несприятливі умови, і станом на 2 квітня засіяли ранніми яровими культурами 701 тис. га.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Згідно з повідомленням, посівна кампанія завершується в Одеській (засіяно 99% прогнозованих площ), Херсонській (95%) та Миколаївській (87%) областях. Тривають весняно-польові роботи також у Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областях.

Щодо озимих культур відомство повідомляє, що в доброму та задовільному стані перебувають 91,8% посівів. Підживлення озимих на 2 квітня проведено на 5,8 млн га, що становить 72% від прогнозу.

За словами міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, прогнозований обсяг пересіву озимих становить 500 тис. га.

«Прогнозований обсяг пересіву - близько 500 тисяч гектарів. Нагадаю, що минулого року ми пересівали 2,3 млн га. На сьогодні для пересіву в Україні є всі необхідні ресурси», - цитує прес-служба міністра.

У Мінагропроді також поінформували про те, що забезпеченість аграріїв мінеральними добривами становить 118% від заявлених потреб.

Як повідомляв УНІАН, масова сівба ранніх ярих культур у центральних областях країни може початися 10-12 квітня, у північних та західних регіонах - не раніше середини місяця.

Під урожай 2013 року планується засіяти 27,6 млн га, з яких 16,2 млн га буде відведено під зернові культури.

Урожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн тонн проти рекордних 56,7 млн ​​тонн у 2011 році.