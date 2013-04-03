Присяжнюк вважає невигідною участь України в чорноморському зерновому пулі

Участь України в чорноморському зерновому пулі - об'єднанні країн - зернотрейдерів Чорноморського басейну - є невигідною для України на цьому етапі. Про це в інтерв'ю журналістам після закінчення засідання Кабінету Міністрів заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

"Щодо чорноморського зернового пулу поки немає ідеології і розуміння, і для нашої країни це поки не вигідно", - сказала міністр.

Як раніше повідомляв УНІАН, ідея створення зернового пулу між Україною, РФ і Казахстаном обговорюється вже кілька років.

У травні 2010 року міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк повідомив, що Україна ініціює створення біржі з торгівлі зерном для країн Причорноморського регіону і продовжує обговорювати ідею організації разом з Росією і Казахстаном чорноморського зернового пулу. Проте 16 листопада 2011 р. він заявив, що обговорення питання про створення зернового пулу України, Росії і Казахстану припинене через неможливість реалізації проекту.