Кабмін підвищив на 14,5% мінімальні закупівельні ціни на цукор

Кабінет Міністрів України підвищив мінімальні ціни на цукор (без урахування ПДВ) на наступний маркетинговий рік (МР, вересень 2013 р. - серпень 2014 р.) на 14,5% - до 4677,69 грн/тонна з 4083,33 грн / тонна .

Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, відповідний проект постанови «Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2013 р. до 1 вересня 2014 р.» Кабінет Міністрів схвалив на своєму засіданні у середу.

У повідомленні наголошується, що на наступний маркетинговий рік (з 1 вересня 2013 року до 1 вересня 2014 року), пропонується встановити мінімальну ціну за 1 тонну цукрових буряків базисної цукристості врожаю 2013 року в розмірі 338,10 грн без урахування ПДВ. Мінімальна оптово-відпускна ціна 1 тонни цукру становитиме 4677,69 грн без урахування ПДВ.

Крім того, виходячи з науково обгрунтованої норми споживання цукру на душу населення, постанова передбачає встановлення квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") на період з 1 вересня 2013 по 1 вересня 2014 року в обсязі 1826 тис. тонн.

«Прийнятий проект постанови сприятиме стабілізації економічної ситуації на внутрішньому ринку цукру, дозволить забезпечити галузь мінімальними оборотними коштами, зокрема для здійснення стабільних розрахунків підприємств по податках з державою, зберегти потенціал бурякоцукрової галузі та забезпечити продовольчу безпеку країни», - підкреслюється в повідомленні Мінагропроду.

Нагадаємо, в середині жовтня минулого року Кабінет Міністрів знизив мінімальні ціни на цукор (без урахування ПДВ) на поточний маркетинговий рік (МР, вересень 2012 р. - серпень 2013 р.) до 4083,33 грн/тонн з 4925,14 грн/тонн.

Раніше міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк відзначав необхідність підвищення мінімальної ціни на цукор, щоб запобігти можливим податковим ризикам для виробників. Він зазначив, що визнає несправедливість існуючої оптової ціни на цукор, але не бачить передумов і можливостей для її збільшення.

Довідка УНІАН. Українські цукровиробники завершили сезон, переробивши 17 млн ​​тонн цукрових буряків. Обсяг виробництва цукру з 63 цукрозаводів становив 2,2 млн тонн. Ці обсяги повністю забезпечують внутрішню потребу в цукрі, яка становить 1,8 млн тонн.