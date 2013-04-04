Агрохолдинг «Нібулон» планує експортувати зерно на Кубу

Один з найбільших виробників та експортерів сільськогосподарської продукції в Україні агрохолдинг «Нібулон» планує почати поставки кукурудзи, пшениці та сої на Кубу, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, «Нібулон» і зовнішньоторговельна компанія Alimport вже досягли попередньої домовленості з цього питання. Під час візиту представників кубинської сторони на підприємство були обумовлені обсяги і терміни постачання зерна на острів. Підписати відповідний договір компанії можуть вже найближчим часом.

Отже, Куба може стати 61-ю країною, до якої «Нібулон» експортує свою продукцію.

Як повідомляв УНІАН, за словами директора компанії «Нібулон» Олексія Вадатурського, агрохолдинг має намір експортувати в 2012-2013 маркетинговому році близько 4,5 млн тонн зернових і олійних культур. При цьому в 2011-2012 маркетинговому році експорт компанії становив близько 3,5 млн тонн зернових і олійних культур.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг «Нібулон» заснований у 1991 році і є одним з найбільших українських виробників та експортерів сільськогосподарської продукції. Підприємство має 40 підрозділів, розташованих в одинадцяти областях України, обробляє понад 70 тисяч гектарів землі. Сім філій компанії займаються тваринництвом. Підприємство має власний флот, потужності зі зберігання зерна в обсязі до 420 тисяч тонн і власний перевантажувальний термінал ємністю 133 тис. тонн.