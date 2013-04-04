АМКУ оштрафував Євпаторійський винзавод на 1 млн грн

Антимонопольний комітет України оштрафував кримську компанію «Євпаторійський винний завод» на 1 млн грн за надання на вимогу комітету інформації про виробництво не в повному обсязі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.

Зокрема, компанія не надала у повному обсязі необхідну інформацію про виробництво та реалізацію продукції.

Як наголошується в повідомленні, раніше на завод вже двічі накладався штраф - у розмірі 100 тис. грн за аналогічне порушення і ще 100 тис. грн за неподання інформації у встановлені комітетом терміни.

Довідка УНІАН. Євпаторійський винний завод засновано у 1928 році. Власна сировинна база заводу становить близько 2,2 тис. га, на яких вирощуються 23 сорти винограду. Завод випускає продукцію 25 найменувань під торговими марками «Голіцинські вина», «Флеруж», «Дакія» та інші.