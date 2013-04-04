У середині квітня в Україну прийде сильне похолодання із заморозками вночі й досить низькою температурою вдень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного метеорологічного інституту Вазіра Мартазінова на прес-конференції у четвер.

"Мене турбує найбільше те, що з 11 по 20 квітня ми очікуємо зниження температури повітря. Якщо думати про опалення, то треба просити, щоб опалення, мабуть, ще не вимикали, оскільки температура повітря може опускатися до +3-6 вдень. Нічні температури також будуть низькими", - сказала вона.

За даними В.Мартазінової, температура повітря у першій декаді квітня буде переважно вища за норму по всій території країни. Водночас на початку місяця можливі сильні опади на заході й південному заході України. У другій декаді до сильних опадів варто готуватися жителям східних регіонів, а наприкінці квітня дощі пройдуть по всій території країни.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул поінформував, що до нового циклону, який очікується 3-9 квітня, вже готові близько 40 тис. осіб особового складу рятувальних служб і військових підрозділів, а також 5 тис. одиниць техніки. Також укомплектовано 90 піротехнічних бригад із точкового підриву льоду на річках, усіма дорогами країни забезпечено проїзд. Підготовлено необхідні потужності для прийому талої води.