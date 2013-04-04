Мінагропрод повідомив, хто поставлятиме українську кукурудзу до Китаю

Експорт української кукурудзи до КНР планують здійснювати «Державна продовольча зернова корпорація України» і компанії «Райз» та «Райз-Максимко», що входять до складу одного з найбільших агрохолдингів країни «Укрлендфармінг».

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства.

У відомстві також повідомили, що кукурудзу, яка буде експортована до Китаю, планується зберігати на 47 підприємствах.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна має намір протягом поточного маркетингового року (МР, липень 2012 р. - червень 2013) експортувати до Китаю 3 млн тонн кукурудзи за форвардними контрактами.

Водночас ДПЗКУ, згідно з кредитним договором з Експортно-імпортним банком Китаю, планує цьогоріч закупити і поставити до Китаю 4 млн тонн зерна.

У 2012 році ДПЗКУ з ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства отримала право залучити кредит від китайського Експортно-імпортного банку у розмірі 3 млрд доларів під державні гарантії для фінансування сільськогосподарських проектів. Плата за надання держгарантій встановлена ​​в розмірі 0,01% річних від загальної суми позики.

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