В Україні впродовж доби зафіксовано підтоплення 68 населених пунктів

В Україні впродовж доби спостерігалися випадки підтоплення територій 68 населених пунктів у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Чернігівській областях та м. Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Загалом минулої доби для надання допомоги населенню для відкачування води на прибудинкових територіях від ДСНС залучалось 230 рятувальників та 72 одиниці насосного обладнання. За добу відкачано 20 тис. 476 куб. м води (усього з 2 квітня відкачано 50 тис. 892,3 куб. м води).

За інформацією «Укравтодору» проїзд автошляхами державного та регіонального значення забезпечено.

Станом на 07.00 5 квітня на більшості території України без істотних опадів. Опади у вигляді невеликого дощу спостерігаються у Київській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Києві.

За інформацією Гідрометеорологічного центру, протягом 5 квітня очікується поступове підвищення рівнів води з подальшим затопленням заплав, зокрема:

- на р. Рата (Львівська область) поблизу м. Великі Мости спостерігається підйом рівня води до критичної відмітки. Запас становить 67 см. Прогнозується можливе підтоплення 3 населених пунктів (м. Великі Мости, с. Межиріччя та с. Сілець);

- на річці Дунай (Одеська область) рівень води поблизу м. Вилкове становить 152 см (за минулу добу знизився на 3 см), початкова відмітка підтоплення прирічкових будинків – 155 см. Запас становить 88 см. Прогнозується підтоплення 24 приватних житлових будинки та присадибних ділянок;

- на ділянці р. Дністер Галич – Заліщики підвищення рівня води на 0,5-1,0 м, місцями вихід води на заплаву;

- на ділянці р. Тиса між с. Великий Бичків – м. Хуст на 0,4-0,6 м,

- на р. Тиса біля водпоста Вилок – на 0,8-1,3 м з виходом води на заплаву.