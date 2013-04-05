Депутат пропонує заборонити торгівлю з рук у селах

Народний депутат від Партії регіонів Олександр Нечаєв пропонує Верховній Раді України доповнити перелік місць, у яких заборонена торгівля з рук, селами і селищами міського типу.

Згідно із внесеним ним законопроектом (№2703, що зареєстрований у ВР 3 квітня 2013 року) «Про внесення змін до статті 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за торгівлю з рук у невстановлених місцях», штраф за торгівлю з рук має становити від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.

У пояснювальній записці метою такого нововведення О.Нечаєв називає введення єдиних вимог щодо відповідальності за несанкціоновану торгівлю з рук, незалежно від типу населеного пункту.

Довідка УНІАН. Чинне законодавство передбачає заборону на торгівлю у містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях. Торгівля з рук промисловими товарами призводить до накладання штрафу від 6 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.