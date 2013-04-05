Аграрний фонд збільшив продажі борошна для соціального хліба

Аграрний фонд України в березні цього року збільшив реалізацію борошна для виробництва соціальних сортів хліба на 24% порівняно з лютим - до 31 тис. тонн, повідомили УНІАН у прес-службі фонду.

Згідно з повідомленням, борошно для випічки соціального хліба в Аграрному фонді купують 205 підприємств, з яких 30 були залучені в березні.

До того ж найбільшим попитом борошно з Аграрного фонду минулого місяця користувалося в Харківській і Луганській областях, а також у Києві та Севастополі.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд планує щомісячно поставляти пекарям 76,6 тис. тонн пшеничного і 11,1 тис. тонн житнього борошна.

Аграрний фонд створено постановою уряду в липні 2005 року. Фонд виконує функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі та належить до сфери управління Міністерства аграрної політики і продовольства України.