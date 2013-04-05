Азаров прогнозує, що період весняно-польових робіт зсунеться на 2-3 тижні

Прем'єр-міністр України Микола Азаров прогнозує, що період весняно-польових робіт у 2013 році зсунеться на 2-3 тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час наради із запобігання наслідків повені після огляду території можливого підтоплення в Житомирській області.

«На превеликий жаль, як мінімум на 2-3 тижні зсунуться весняно-польові роботи. Це, безперечно, створює певні проблеми для наших селян і загалом для країни», - сказав М.Азаров.

У зв'язку з цим він зазначив, що весняно-польові роботи повинні бути проведені дуже організовано, у стислі терміни і при цьому повинні бути використані всі ресурси. Також прем'єр-міністр наголосив, що необхідно вжити всіх можливих заходів для того, щоб не втратити врожай.

Як повідомляв УНІАН, під урожай 2013 року планується засіяти 27,6 млн га, з яких 16,2 млн га будуть відведені під зернові культури.

Масова сівба ранніх ярових культур у центральних областях країни може розпочатися 10-12 квітня, у північних і західних регіонах – не раніше середини місяця.

Яровими зерновими у 2013 році планується засіяти 8,1 млн га. При цьому через затримку весняно-польових робіт, викликану несприятливими умовами, можливе скорочення площ під яровим ячменем.

Урожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн тонн проти рекордних 56,7 млн тонн у 2011 році.