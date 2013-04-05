Фінансування програм лізингу сільгосптехніки у 2013 році збільшиться на 51,6%

На фінансування програм лізингу української сільгосптехніки в 2013 році з держбюджету буде виділено 166,8 млн грн, що на 51,6% більше, ніж у 2012 році, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, таке збільшення витрат на фінансовий лізинг дасть можливість аграріям у 2013 році отримати понад 4 тис. сільгоспмашин.

У відомстві також повідомили, що зараз йдуть розробки інвестиційних проектів, за допомогою яких імпортозаміщення сільгосптехніки у найближчі три роки збільшиться до 40% з поточних 20%.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України планує виділяти близько 1 млрд дол. щорічно на активізацію лізингу техніки для сільськогосподарських кооперативів.

Наприкінці січня цього року Мінагропрод визначив перелік українських виробників сільськогосподарської техніки, продукція яких в 2013 році буде реалізовуватися на умовах фінансового лізингу через державного оператора «Украгролізинг». Держбюджет України передбачає виділення на лізингові програми через НАК «Украгролізинг» у 2013 році понад 160 млн грн.