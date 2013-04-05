Україна з початку маркетингового року збільшила експорт соняшникової олії на 28,5%

Українські аграрії з початку поточного маркетингового року (МР, вересень 2012 – серпень 2013) збільшили постачання соняшникової олії на зовнішні ринки до 1,8 млн. тонн, що на 28,5% більше, ніж за аналогічний період минулого МР, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, частка вітчизняної соняшникової олії на світовому ринку становить 56%. При цьому основними імпортерами є Індія, Єгипет, країни ЄС, Іран і Туреччина.

У міністерстві також відзначили, що з початку 2012-2013 МР Україна майже вдвічі наростила постачання соняшникової олії до Китаю – до 100 тис. тонн. Таким чином, на Китай припадає 6% вітчизняного експорту соняшникової олії.

За словами генерального директора асоціації «Укроліяпром» Степана Капшука, поставки цього товару на китайський ринок у майбутньому продовжать збільшуватися.

«Китайський ринок для нас дуже привабливий. І ми успішно нарощуємо обсяги поставок соняшникової олії до Китаю. З початку 2012/2013 маркетингового року українські аграрії поставили туди 100 тисяч тонн олії. І надалі ці обсяги збільшуватимуться, адже інтерес Китаю до української соняшникової олії постійно зростає», - цитує прес-служба С. Капшука.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом голови правління «Креатив Груп» Юрія Давидова, в 2013 році виробництво соняшникової олії збережеться на рівні 2012 року - близько 3,8 млн. тонн. Водночас експорт соняшникової олії становитиме 3-3,3 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Експорт соняшникової, сафлорової та бавовняної олії з України минулого року становив 3,9 млрд дол., що на 26,3% більше, ніж у 2011 році.

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