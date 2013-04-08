Потепління в Україні почнеться з 11 квітня - температура підніметься до +17 градусів

Потепління прийде в Україну 11-12 квітня, коли максимальна температура повітря в країні зросте до 11-17 градусів тепла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в понеділок повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«Потепління починається у нас з 11 квітня. Спочатку на території західних і південно-західних регіонів, а 12-13 квітня воно пошириться на всю територію України. Максимальна температура, починаючи з 12 числа, підвищиться до +11- +17 на всій території України, включаючи західні та північні регіони України», - повідомив М.Кульбіда.

За словами головного синоптика країни, 8-10 квітня погода істотно не зміниться. У західних, північних та центральних областях вночі температура повітря становитиме 0-5 градусів морозу, вдень - 4-9 градусів вище нуля. У південних і східних регіонах в нічний час температура повітря не перевищуватиме 1-5 градусів тепла, а вдень досягне 10-15 градусів вище нуля.

Водночас М.Кульбіда також зазначив, що до кінця цього тижня сніговий покрив, який все ще залягає у деяких областях країни, повинен зійти.