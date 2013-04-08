Столична податкова нагадала про набуття чинності новими акцизними марками на алкоголь і тютюн з 1 травня

Державна податкова служба України в Києві нагадала, що відповідно до постанови уряду №188 від 13 березня 2013 року, в Україні з 1 травня вводяться в обіг нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

«Плата за одну марку акцизного податку для алкогольних напоїв становитиме 0,27 грн (проти 0,1 грн за марку старого зразка), марка акцизного податку для тютюнових виробів становитиме 0,142 грн (проти 0,055 грн за марку старого зразка)», - сказано в повідомленні ДПСУ Києва, переданому УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Міністерство доходів і зборів України запропонувало ввести акцизні марки нового зразка з трирівневим захистом від підробки. Міндоходів розробило проект відповідної постанови Кабінету Міністрів. Наприкінці січня 2013 року Міндоходів розкритикувало можливість виключення акцизних марок з переліку бланків суворої звітності, пояснивши свою позицію тим, що такий крок призведе до зростання фальсифікату і розширення тіньового ринку підакцизних товарів. Фахівці міністерства також звернули увагу, що підпільне виробництво алкоголю і тютюну - один з поширених податкових злочинів. До того ж, фальсифікат, пропонований споживачам, часто загрожує їхньому життю і здоров'ю.

Водночас у Міндоходів наголосили, що передбачуваний ефект від сплати акцизного податку цьогоріч становитиме щонайменше 1,2 млрд грн.